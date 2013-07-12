В Ирландии частично разрешили аборты

В Ирландии парламент впервые частично разрешил проведение абортов по медицинским показаниям. 127 законодателей высказались за, 31 - против, передает Би-би-си.

Теперь в стране аборт будет разрешен, если врачи сочтут, что продолжение беременности может угрожать жизни женщины.

Аборты по-прежнему запрещены даже в случае инцеста или зачатия в результате изнасилования.

Женщины Ирландии добились в Верховном суде конституционного права на прерывание беременности в 1992г. Однако решение Верховного суда не сопровождалось принятием соответствующих законов и поправок, что делало работу врачей потенциально подсудной.

Ирландия является страной с сильными католическими традициями, которые препятствуют легализации абортов. По оценкам СМИ, ежедневно около 11 женщин направляются из Ирландии в Великобританию для прерывания беременности.

В Ирландии большинство жителей исповедует католицизм, который отрицательно относится к абортам. После того как стало известно о планах властей Ирландии частично легализовать прерывания беременности, в стране развернулась кампания "Пикетирование ради жизни", прошло несколько многотысячных митингов. Против легализации абортов выступили и представители духовенства.