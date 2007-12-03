”Есть ли пестициды в вашей тарелке?”

Пресс-конференция МОО «Ассоциация участников биопроизводства «БИОлан Украина» на тему: “Есть ли пестициды в вашей тарелке?” к Международному дню борьбы с пестицидами. Приглашены: представители Минагрополитики, Министерства охраны окружающей природной среды, МОЗ, Госпотребстандарта, Института потребителя, ООО «Крупяной дом», представители общественных организаций (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 8 (067) 440-59-37 до 17-00 30 ноября.

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