Склонность к алкоголизму видно в 5-летнем возрасте

Склонность к алкоголизму видна в раннем возрасте, считают психологи из Университета Содружества в Вирджинии.

В ходе долгосрочного исследования ученые наблюдали за развитием 1 тыс. детей, начиная от рождения до 15-летнего возраста. Оказалось, что некоторые черты личности, которые проявляют в 5-летнем возрасте, связаны со склонностью к алкоголизму в подростковом возрасте. Так, чаще всего проблемы с алкоголем имели те подростки, у которых в раннем детстве проявлялись две крайности в чертах характера: эмоциональная нестабильность и относительно низкая коммуникабельность либо высокая коммуникабельность и экстраверсия.

Психологи связывают такие крайности со склонностью к рисковому поведению. Вместе с тем, они отмечают, что интересующийся спиртным подросток не обязательно вырастет пьяницей.

likar.info