Европа заваливает развивающиеся страны своим мусором
Незаконный вывоз
Еврокомиссия предлагает усилить борьбу с незаконным вывозом мусора в третьи страны.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в проекте законодательства, одобренном Комиссией сегодня.
Новый проект законодательства, в частности, предусматривает регулярное осуществление странами-членами инспекций транспорта и судов, перевозящих мусор.
В пресс-службе Еврокомиссии отмечают, что около 25% мусора вывозится из ЕС в развивающиеся страны с нарушением международного законодательства.
“Наступило время для более жесткого контроля во всех странах-членах – это лучший способ остановить нечестных экспортеров”, - заявил по этому поводу комиссар ЕС по вопросам защиты окружающей природной среды Янеш Поточник.
Проект законодательства будет представлен на рассмотрение Совету ЕС и Европарламенту.