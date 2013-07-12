Европа заваливает развивающиеся страны своим мусором

Еврокомиссия предлагает усилить борьбу с незаконным вывозом мусора в третьи страны.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в проекте законодательства, одобренном Комиссией сегодня.

Новый проект законодательства, в частности, предусматривает регулярное осуществление странами-членами инспекций транспорта и судов, перевозящих мусор.

В пресс-службе Еврокомиссии отмечают, что около 25% мусора вывозится из ЕС в развивающиеся страны с нарушением международного законодательства.

“Наступило время для более жесткого контроля во всех странах-членах – это лучший способ остановить нечестных экспортеров”, - заявил по этому поводу комиссар ЕС по вопросам защиты окружающей природной среды Янеш Поточник.

Проект законодательства будет представлен на рассмотрение Совету ЕС и Европарламенту.