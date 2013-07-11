Чем полезен сыр тофу

Сыр тофу незаменим в питании людей, которые не употребляют м`мясо или просто не могут себе его позволить. В нашей стране тофу только начинает быть популярным и его уже можно купить практически в любом супермаркете. Преимуществ у такого сыра огромное количество, пишут иностранные СМИ.

Китайский деликатес как лекарство

Соевый сыр по праву приравнивают к мясу или яйцам благодаря высокому содержанию полноценного белка. Такой белок содержится из всех растений только в сои. Незаменимые аминокислоты сои полностью сохраняются и в тофу, обогащают организм строительными субстратами для клеточного метаболизма, восполняют дефицит белковых компонентов для кроветворения, полноценной работы м`мышц и нервной системы.

Для женщин сыр тофу даже полезнее, чем для мужчин. Изофлавоноиды соевого творога по структуре близки к эстрогенам. Организм воспринимает их как эстрогены и начинает омолаживать организм, делать кожу более гладкой, а обмен веществ - более быстрым. Регулярное употребление тофу в климактерический период можно сравнить с применением лекарств. Такая добавка к рациону в форме вкусного продукта способна убрать приливы, избежать неприятной сухости слизистых, избавить кожу от преждевременного старения.

Еще один важный момент - профилактика остеопороза. Изофлавоноиды настолько сильны, что способны останавливать гормонозалежне вымывание кальция из костей. Параллельно организм получает кальций, причем природного происхождения, который практически полностью усваивается и не дает осложнений на почки, как некоторые препараты кальция.

Тофу для кардиологических больных

Употребление такого сыра показано для людей с больным сердцем, атеросклерозом и даже с больными почками.. Блюда из сыра тофу подойдут для диетического стола, не перегружают поджелудочную, не станут причиной расстройств. Полноценный белок сои пойдет для восстановления поврежденных клеток, даст материал для строения клеточных элементов иммунитета, крови. Доказано, что тофу при регулярном употреблении снижает на треть уровень вредного холестерина. Это означает, что такой сыр - продукт для профилактики развития атеросклероза. Он обогащает организм железом, а значит, способствует лучшему синтеза гемоглобина и улучшению трофики тканей. Это важно при любых нарушениях, в том числе и при кардиологических проблемах.

Незаменимый помощник и защитник

Тофу значительно обогатит рацион белком и железом.. При этом аминокислотный комплекс будет абсолютно натуральный. Также китайский сыр является профилактикой опухолей груди, женских репродуктивных органов за счет содержания эстрогеноподобных веществ. Антиоксиданты еще больше укрепляют эту защиту, останавливая свободнорадикальные реакции и предотвращая клеточном перерождению.

Следует употреблять тофу умными порциями. 50-70 граммов сыра - вполне адекватная дневная норма. Для спортсменов она может быть увеличена до 100 граммов.