В Китае сошел оползень: погибли десятки людей

Жертвами схода оползня в провинции Сычуань на юго-западе Китая стали, по последним данным, 12 человек, не менее 11 человек числятся пропавшими без вести, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Синьхуа.

Оползень сошел утром 10 июля в одной из деревень в городском районе Дуцзянъянь. Стихия разрушила 11 домов. Общая площадь района бедствия составила около двух квадратных километров. Тела двух погибших - местного жителя и туриста - обнаружили в среду. Находившиеся в районе бедствия 352 местных жителя и 31 турист были эвакуированы.

Количество пострадавших в результате стихии уточняется. Аварийно-спасательные работы продолжаются. По оценкам экспертов, объем грязекаменной массы, сошедшей на деревню, составляет около 1,5 миллиона кубических метров.

В последние дни на юго-запад Китая обрушились проливные дожди, которые в ряде районов привели к наводнениям и оползням.