ООН просит Ватикан предоставить тысяч дел о насилии над детьми

ООН попросила Ватикан предоставить детали тысяч дел о жестоком обращении с детьми членов римско-католического духовенства.

Через шесть месяцев представители Ватикана должны отчитываться перед соответствующей комиссией ООН.

ООН также попросила информацию для поддержки жертв насилия над детьми и относительно каких-либо инцидентов, когда заявителей заставили замолчать.

BBC Украина