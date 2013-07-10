ООН просит Ватикан предоставить тысяч дел о насилии над детьми

17:29, 10 июля 2013
Зарубежные новости
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Отчет - через 6 месяцев

ООН попросила Ватикан предоставить детали тысяч дел о жестоком обращении с детьми членов римско-католического духовенства.

Через шесть месяцев представители Ватикана должны отчитываться перед соответствующей комиссией ООН.

ООН также попросила информацию для поддержки жертв насилия над детьми и относительно каких-либо инцидентов, когда заявителей заставили замолчать.

BBC Украина

 
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