В крови нашли 22 биомаркера старения

Специалисты из King`s College London впервые выделили в крови 22 молекулярных биомаркера старения.

Один из найденных метаболитов оказался одновременно связан как с такими наиболее подверженными возрастным изменениям характеристиками, как легочная функция и плотность костной ткани, так и с показателем нормального внутриутробного развития - весом при рождении, что говорит о ключевой роли этого фактора в процессах старения и появления связанных с этими процессами заболеваний. Работа опубликована 8 июля в журнале International Journal of Epidemiology.

Авторы исследования в своей работе использовали метод метаболомического профилирования - интегральный анализ уровней концентрации в тканевых жидкостях метаболитов (промежуточных звеньев и продуктов множества реакций, происходящих в процессе обмена веществ), позволяющий получить полную картину всех биохимических изменений в организме с начала его функционирования. Объектами изучения стали образцы крови более шести тысяч человек, часть из которых входила в пары монозиготных (однояйцевых) близнецов.

В итоге было выделено 22 метаболита, прямо связанных с хронологическим возрастом - их уровни концентрации тем выше, чем старше человек. Один из этих метаболитов - С-гликозил триптофан (C-glyTrp) - оказался особенно важен для понимания механизмов, лежащих в основе старения, а его роль стала неожиданной для авторов исследования. Было установлено, что C-glyTrp не только связан с возрастом, но и ассоциирован с легочной функцией, плотностью костной ткани, уровнем холестерина и кровяного давления - то есть, с потенциальными источниками развивающихся с возрастом заболеваний. Кроме того, этот метаболит, как выяснилось, напрямую связан с весом при рождении - у того идентичного близнеца, который появился на свет с меньшим весом, концентрация C-glyTrp, соответственно, ниже.

"Нам удалось впервые продемонстрировать, что вес при рождении влияет на молекулярный механизм, изменяющий уровень этого метаболита. Это может помочь нам понять, как именно недостаточное поступление питательных веществ во внутриутробном периоде меняет молекулярные связи, результатом чего является быстрое старение и высокий риск развития связанных с возрастом заболеваний", - подчеркнула ведущий автор работы Ана Вальдес (Ana Valdes).

"Ученые и раньше знали, что вес при рождении является важным фактором здоровья индивидуума в среднем и старшем возрасте, а люди, появившиеся на свет с низким весом, более подвержены связанным с возрастом заболеваниям. Однако молекулярный механизм, лежащий в основе этого феномена, до сих пор оставался не ясен. Наше исследование пролило свет на некоторые из этих связей", - отметил со-автор Вальдес профессор Тим Спектор (Tim Spector).

По мнению авторов, в будущем простой анализ крови на найденные ими биомаркеры старения позволит определить уровень негативных возрастных изменений относительно биологического возраста человека и оценить риск развития старческих болезней, а также разработать новые подходы к профилактике таких заболеваний.