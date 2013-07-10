Имбирный чай – это не только хорошее домашнее средство от простуды и средство для похудения. На самом деле у него еще масса хороших качеств. Итак, полезные свойства имбирного чая, пишут российские СМИ.

• Имбирный чай обладает антиоксидантными свойствами и помогает выводить токсины из организма.

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• Он убивает бактерии, снимает боль (особенно в области живота), уменьшает воспаления и способствует заживлению ран.

• Его полезно пить во время пищевых отравлений, а также при классических простуде, гриппе, кашле или боли в горле.

• Имбирный чай рекомендуется тем, кого замучили частая отрыжка и плохое пищеварение, а также людям, склонным к перееданию.

• Другие свойства имбирного чая – улучшает кровообращение и память; помогает сконцентрироваться и укрепляет кровеносные сосуды.

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• Также он снижает уровень холестерина в крови.

• Имбирный чай замедляет процесс старения и положительно влияет на кожу.