В Китае 12 рабочих погибли при обрушении стены предприятия
09:41, 10 июля 2013Зарубежные новости
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Фундамент размыли сильные дожди
12 рабочих погибли, семь ранены в результате обрушения стены предприятия в провинции Шаньси на севере Китая.
Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа, ЧП произошло в 7.30 по местному времени на строительной площадке углеперерабатывающего предприятия "Дачэн Лиюань" (Dacheng Liyuan). По предварительным данным, фундамент стены размыли сильные дожди.
Спасательные работы завершены, на месте ЧП продолжают работать следователи.
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