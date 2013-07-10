В Китае 12 рабочих погибли при обрушении стены предприятия

12 рабочих погибли, семь ранены в результате обрушения стены предприятия в провинции Шаньси на севере Китая.

Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа, ЧП произошло в 7.30 по местному времени на строительной площадке углеперерабатывающего предприятия "Дачэн Лиюань" (Dacheng Liyuan). По предварительным данным, фундамент стены размыли сильные дожди.

Спасательные работы завершены, на месте ЧП продолжают работать следователи.

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