По Карибам ударит тропический шторм "Шанталь"

Тропический шторм "Шанталь", в конце прошлой недели сформировавшийся над Атлантическим океаном, набирает силу.

Как сообщили вчера специалисты американского Национального центра по наблюдению за ураганами, в ближайшие часы циклон ударит по острову Святой Люсии. Власти острова уже объявили о закрытии всех школ и предписали населению не покидать свои дома. Вчера вечером по местному времени (утро среды по киевскому времени) шторм достиг Пуэрто-Рико, а затем в течение нескольких часов продвинется до Доминиканской Республики и Гаити. Юго-восточных берегов США, как ожидается, "Шанталь" достигнет к началу следующей недели. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

В настоящее время шторм движется со скоростью 40 км в час, скорость ветра в его эпицентре превышает 80 км в час.

Атмосферное явление классифицируется в США как шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его эпицентре достигает 63 км в час. Если данный показатель превышает 119 км в час, то шторм становится ураганом.

"Шанталь" стал третьим штормом в этом сезоне. Ранее над Атлантикой сформировались "Андреа" и "Барри".

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