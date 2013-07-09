В Европарламенте презентуют инициативу “Наши дети”

Сегодня в Европейском парламенте состоится презентация инициативы “Наши дети”, направленная на помощь сиротам в странах “Восточного партнерства” найти новый дом и начать новую жизнь.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе Европейской народной партии со ссылкой на вице-президента Парламентской ассамблеи Евро-НЕСТ (ЕС – страны “Восточного партнерства” – УНИАН) Яцека Сарюш-Вольского.

Он отметил, что инициатива родилась из небольшого немецко-польско-украинского проекта с похожим названием.

“Сейчас “Наши дети” действует лишь на улучшение ситуации детей, которые в этом нуждаются, но также является и платформой для диалога и развития новых путей помощи детям и молодежи, которые нуждаются в этом”, - сказал депутат.

Он выразил убеждение, что такие центры помощи детям-сиротам должны были бы появиться во всех странах-участницах “Восточного партнерства”.

“Мы хотели бы, чтобы такие центры были созданы в этих странах также, и мы хотим, чтобы Европейская комиссия была лидером в этом”, - сказал Сарюш-Вольский.

При этом он отметил, что эта инициатива имеет большой потенциал, поскольку наглядно демонстрирует, что восточная политика Европейского Союза не только касается сложных экономических, юридических и административных реформ, но и имеет гуманитарное содержание.