В Московском зоопарке при обрушения помоста пострадали 13 чел.

В Московском зоопарке в результате обрушения помоста, расположенного у вольера жирафа, пострадали 13 человек, сообщили УНИАН в Следственном комитете по российской столице.

«Днем 9 июля 2013 года в Московском зоопарке произошло обрушение помоста, расположенного у вольера с жирафом, в результате чего 13 человек, включая 3 детей, получили телесные повреждения различной степени тяжести», - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По предварительным данным следствия, вышеуказанный помост был сооружен недавно для проведения акции одной из компьютерных фирм. Сегодня днем в момент проведения мероприятия у вольера находилось большое количество посетителей зоопарка, включая детей. В результате обрушения деревянных конструкций травмы различной степени тяжести получили 13 человек, среди которых 3 детей. Двое из них с незначительными ушибами от госпитализации отказались, у третьего ребенка зафиксирован перелом руки. У одного из взрослых посетителей зафиксирован компрессионный перелом позвоночника, у ряда посетителей переломы стоп, лодыжек и другие телесные повреждения. Общее количество пострадавших и степень тяжести полученных ими телесных повреждений, равно как и лица ответственные за сооружение помоста и проведение мероприятия, в настоящий момент следователями устанавливаются.

В данный момент на месте продолжает работать следственно-оперативная групп.