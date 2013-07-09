5 эффективных способов избавиться от икоты

Икота настигает нас в самый неподходящий момент. Поэтому важно знать, как от нее избавиться.

Летом в жару есть обычно не хочется, поэтому многие из нас часто перекусывают шоколадкой или бутербродом, а потом мучаются от икоты. Вот 5 легких способов избавиться от икоты.

Для начала попробуйте подавить икоту простой водой. Для этого нужно выпить большой стакан чистой воды без газа медленно и мелкими глоточками. Таким нехитрым, но безопасным способом с глотки смываются остатки пищи и ликвидируется раздражающее действие на нерв, проходящий в этой области. Более современный способ, как избавиться от икоты в домашних условиях, заключается в немного другом подходе. Пить воду следует, наклонив туловище вперед. Встав над раковиной, нужно пить воду из стакана, отодвигая его как можно дальше от вас.Так можно запросто избавиться от икоты.

Еще один способ, как избавиться от икоты в домашних условиях - проглотить что-нибудь кислое или горькое. При попадании в пищеварительную систему чего-то необычного происходит исчезновение спазмов. Можно проглотить чайную ложечку столового уксуса или пососать кусочек лимона.

Еще один вариант - посыпать на центр языка немного сахара и проглотить его. Можно смешать ложку сахара с небольшим количеством пива и выпить смесь.

Можно попробовать избавиться от икоты рефлекторным путем. Для этого нужно положить палец в ротовую полость таким образом, как будто вы хотите вызвать рвоту. Но доводить до такой крайней степени не надо. Таким образом можно прервать установившуюся ритмичность икоты.

Еще один простой способ, как избавиться от икоты - подержаться за язык. В следующий раз, когда на вас нападет икота, просто откройте рот, возьмитесь за язык и легонько потяните его. В таком положении удерживайте его пару секунд.