Пепси содержит вещества, вызывающие рак

Сотрудники американского Центра экологического здоровья обвинили компанию–производителя Pepsi в высоком содержании канцерогенов в напитках.

Несмотря на то что в марте компания заверяла, что исправит ситуацию и изменит технологию производства сладкой газировки, ничего из обещанного выполнено не было.

В марте этого года Калифорнийским судом было вынесено требование, касающееся маркировки газированных напитков. Компании, выпускающие данную продукцию, обязали указывать на этикетках предупреждения о риске развития онкозаболеваний, который является следствием употребления напитков с превышением уровня канцерогенов.

Анализ, который провели специалисты из Центра экологического здоровья США, подтвердил наличие опасных веществ в продукции двух компаний-конкурентов: PepsiCo Inc. и Coca-Cola Co. Оба производителя дали обещание изменить ситуацию, но в итоге, после повторного анализа, выяснилось, что в продукции PepsiCo по–прежнему содержатся канцерогены. Представители PepsiCo объясняют такое положение дел тем, что перестройка производства требует немало времени, и потому это удастся сделать только к февралю 2014 года.

Канцерогены, о которых идет речь, при долгосрочном воздействии на организм способны вызывать онкологические заболевания. В частности, 4-метилимидазол - вещество, благодаря которому напитки имеют характерный цвет, вызывает рак легких у подопытных крыс.

В постановлении суда Калифорнии указано, что содержание 4-метилимидазола в банке или бутылке не должно превышать 29 мкг, в то время как в Pepsi его уровень равен 140 мкг.