Чем полезна вишня
Эффективно выводит токсины из организма...
Вишня, помимо удивительных вкусовых качеств, также обладает множеством целебных свойств, пишут российски СМИ.
Вишневый курс лечения, предписывающий регулярное употребление вишни в разгар сезона, регулирует пищеварительный процесс, устраняет запоры и эффективно выводит токсины из организма.
Кроме того вишня тормозит различные воспалительные процессы, помогает при пародонтозе, ревматизме и артрите, стимулирует процессы кроветворения.
Для желающих похудеть вишня - необходимый элемент пищевого рациона, так как содержащиеся в ней вещества нейтрализуют жиры.
Если в течение недели ежедневно съедать по 250 г свежих ягод, можно добиться заметного снижения уровня мочевой кислоты и тем самым предупредить развитие подагры.