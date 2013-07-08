Чем полезна вишня

Вишня, помимо удивительных вкусовых качеств, также обладает множеством целебных свойств, пишут российски СМИ.

Вишневый курс лечения, предписывающий регулярное употребление вишни в разгар сезона, регулирует пищеварительный процесс, устраняет запоры и эффективно выводит токсины из организма.

Кроме того вишня тормозит различные воспалительные процессы, помогает при пародонтозе, ревматизме и артрите, стимулирует процессы кроветворения.

Для желающих похудеть вишня - необходимый элемент пищевого рациона, так как содержащиеся в ней вещества нейтрализуют жиры.

Если в течение недели ежедневно съедать по 250 г свежих ягод, можно добиться заметного снижения уровня мочевой кислоты и тем самым предупредить развитие подагры.