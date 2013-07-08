В Могилевской области Беларуси нет африканской чумы

Ветслужбы Беларуси опровергают появившиеся в интернете публикации о якобы объявленном на свинокомплексе агрокомбината «Восход» Могилевского района карантине.

Об этом УНИАН сообщила начальник отдела ветеринарии Могилевского облсельхозпрода Елена Шибут.

«Материал не соответствует действительности. Сегодня свинокомплекс «Восход» - один из лучших в республике как в отношении организации технологически-производственных процессов, так и в плане биологической защиты», - отметила Шибут.

По ее информации, в Могилевской области, как и по всей республике, организован специальный комплекс мероприятий.

«Биологическая защита животных в регионе обеспечивается планомерно и ежедневно в соответствии с рабочим планом ветеринарной службы. Поэтому поводов для беспокойства у жителей области нет», - подчеркнула Шибут.

Как сообщал УНИАН, 4 июля департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси подтвердил информацию о вспышке африканской чумы свиней (АЧС) на свиноводческом комплексе «Лучеса» Витебского района.

Ранее Минсельхозпрод Беларуси принял решение приостановить экспорт свинины из Витебской области. Причиной стала «повышенная заболеваемость свинопоголовья в филиале «Лучеса» ОАО «Витебский комбинат хлебопродуктов» и необходимость уточнения диагноза.

Как сообщает сайт Россельхознадзора, в Минске планируется экстренная встреча по поводу распространения АЧС с участием представителей Беларуси, России и Украины

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте здоровых и больных животных, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении животных). Вакцины нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Животные с подозрительным заболеванием уничтожаются. Для человека АЧС безопасна.