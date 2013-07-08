В Японии - сильная жара: сотни людей госпитализированы

Один человек погиб, 689 человек госпитализированы в воскресенье в Японии из-за сильной жары, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии без сознания.

Как передает РИА Новости со ссылкой на телекомпанию NHK, погибший мужчина занимался уборкой под открытым небом и был доставлен в больницу с признаками тяжелого теплового удара, однако врачам не удалось спасти ему жизнь.

В воскресенье во многих районах страны столбик термометра остановился на самой высокой в этом году отметке. В японской столице температура днем составила 35,4 градуса по Цельсию, в префектуре Миэ - 37 градусов, в Ибараки и Гифу - 36 градусов.

Опасность теплового удара усугубляется и тем, что организм не успевает за ночь в полной мере отдохнуть от жары, так как ночью температура не опускается ниже 25-27 градусов.

Синоптики предупреждают, что предстоящая неделя также не принесет облегчения - в ее начале прогнозируемая температура в Токио, Киото, Осаке, Фукуоке и других районах центральной и южной части страны составит 34-36 градусов.