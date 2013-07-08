Почему фрукты полезно есть с кожурой

По мнению медиков, большое количество фруктов в рационе является залогом вашего здоровья, прекрасной защитой от рака, пишут иностранные СМИ.

Вообще для защиты от рака следует съедать фрукты пять раз в день. Именно неправильный рацион и нехватка клетчатки чаще всего становится причиной развития злокачественных новообразований. А пять порций разных фруктов каждый день дадут организму все необходимое для защиты онкозаболеваний.

Медики советуют есть фрукты с кожурой, ведь именно она содержит антиоксиданты. Просто нужно все фрукты тщательно мыть. Так сок винограда проигрывает самому винограду, поскольку не содержит кожуры ягод. Кроме того фрукты содержат различные витамины и микроэлементы в форме, которая отлично усваивается организмом, укрепляют иммунитет.