Препараты с кофеином повышают риск инсульта в 2-3 раза

Это доказали корейские специалисты из Медколледжа Национального Сеульского Университета. Кофеин можно найти в обезболивающих, средствах от простуды, лекарствах, повышающих внимательность, отмечает Reuters. Между тем, многие забывают, что кофеин провоцирует сужение сосудов, а это вызывает рост давления и затрудняет кровоток.

При этом известно, что высокое давление может способствовать возникновению инсульта. Эффект исследовали на примере 940 добровольцев, переживших геморрагический инсульт, сопровождающийся разрывом сосуда мозга. Их сравнили с группой людей без инсульта, но с историей госпитализации, и со здоровыми людьми.

Выяснилось, что в целом лица, принимавшие препараты с кофеином, примерно в 2,5 раза чаще сталкивались с инсультом. 5% людей, попавших в больницу с инсультом, принимали такие лекарства. В остальных группах таковых было всего 2,3%. Более того, оказалось, прием лекарств и отказ от ежедневного потребления кофе повышали риск почти в 3 раза.

Правда, сам по себе кофе не производил подобного эффекта. Напротив, привычка выпивать по 1-3 чашкам кофе в день уменьшала вероятность инсульта. При этом в одной чашке примерно 130 миллиграммов кофеина. А это больше той дозы, что получали участники исследования.

Вероятно, в самом напитке содержатся соединения, перекрывающие эффект кофеина. Плюс, в лекарствах может быть фенилпропаноламин или эфедрин, как раз, повышающие риск инсульта.