Улыбка и оптимизм - лучшая профилактика сердечных болезней, считают врачи. Исследование, проведенное в Университете штата Канзас, показало значительную потенциальную выгоду улыбки - позитивный настрой влияет на способность человека восстановиться после эпизодов стресса. Ведь именно стресс - главный враг сердечно-сосудистой системы, пишут иностранные СМИ.

Предыдущие исследования показали, что положительные эмоции могут помочь во время стресса, но новая работа ученых показала, что играет роль и тип улыбки. Улыбки, как правило, делятся на две категории: стандартные, которые задействуют мышцы вокруг рта, и настоящие - в которых участвуют м`яз вокруг рта и глаз. В ходе исследования 169 человек выполняли сложные многозадачные дела, призваны вызывать у них стресс. Затем участники должны были улыбаться.

Исследование показало, что у тех, кто улыбался «настоящей улыбкой», имели более низкий уровень частоты сердечных сокращений после стресса по сравнению с участниками, которые не сумели искренне улыбнуться. Эти результаты показывают, что улыбка во время короткого стресса может способствовать снижению интенсивности стрессовой реакции организма, независимо от того, ощущает ли себя человек действительно щаслививою улыбается специально.