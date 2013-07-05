Интеллектуалы выпивают больше?

Принято, считать, что, как правило, алкоголем злоупотребляют люди недалекие. Но последние исследования университетов Великобритании и США доказывают обратное. Чем выше у человека IQ, тем чаще он употребляет горячительные напитки, пишет "Корреспондент.net" . При этом, если оценивать объем потребления спиртного за один вечер, люди с развитым интеллектом обычно выпивают больше остальных.

Был проведен отдельный эксперимент. Собранных добровольцев разбили на пять групп по показателям IQ и опросили относительно частоты и объема потребления спиртных напитков. Из группы лиц с высоким IQ было действительно много людей с явной склонностью к алкоголизму. Если показатель интеллекта находился на среднем уровне, склонность была не столь явно выражена. При этом, если выпивала беременная женщина, IQ ее ребенка снижался на несколько пунктов. Что касается зависимости развития алкоголизма и уровня интеллекта, то в чем ее причина, специалисты не знают.

А вот, когда человек выбирает в качестве метода борьбы со стрессом спиртное, это однозначно прямой путь к алкоголизму. Данная группа людей обычно больше пьет и чаще срывается, установил Университет Дьюка. По мнению экспертов, поведение обусловлено особенностями строения мозга. В частности, у алкоголика отмечается острое желание получать удовольствие и неправильная оценка риска.