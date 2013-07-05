Нормальный человек должен просыпаться в полчетвертого утра?

Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко считает, что нормальный человек встает в полчетвертого утра. Это, по мнению главного санитарного врача России, идеальное время для утренней пробежки даже по центральным улицам Москвы.

Об этом он сказал в интерью Радио Эхо Москвы.

"Если вы, как нормальный человек, встаете в половине четвертого утра, то можно пробежаться по центральной улице - она помыта, ее продуло за ночь и там идеальный воздух", - заявил Онищенко.

При этом, отметил глава Роспотребнадзора, можно просыпаться и еще раньше. "Это зависит от желания, потому что хочется больше сделать за день", - пояснил свою мысль чиновник.

Тем, кто встает попозже, главный санитарный врач порекомендовал делать утреннюю пробежку в городских парках, на крайний случай - во дворах.