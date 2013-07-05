Виноград понижает артериальное давление

Употребление винограда может помочь защитить внутренние органы от повреждений, связанных`связанных с прогрессированием метаболического синдрома, обнаружили ученые. По данным исследования, представленного на конференции экспериментальной биологии в Бостоне, именно такой положительный эффект полифенолов, которые содержатся в винограде, пишут иностранные СМИ.

Группа ученых из Университета системы здравоохранения штата Мичиган, изучала эффект «диеты американского стиля» (с высоким содержанием жиров) с добавлением винограда и без винограда (контрольный рацион) на сердце, печень, почки, жировую ткань при ожирении крыс. Животные наблюдались в течение 90 дней. Результаты показали, что три месяца «виноградной диеты» значительно улучшили состояние крыс с метаболическим синдромом. В их организмах снизились маркеры воспаления по всему телу, но наиболее значительно в печени и жире брюшном.

Метаболический синдром представляет собой кластер из условий, которые встречаются вместе - повышенное артериальное давление, высокий уровень сахара в крови, лишний жир вокруг талии или низкий HDL (хороший холестерин) и повышение уровня триглицеридов в крови. МС значительно увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и диабета 2 типа. Потребление фруктов и овощей, как считается, может уменьшить эти риски и виноград оказался достаточно действенным.