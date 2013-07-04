Городская квартира - рассадник пневмонии

Жители городов подвержены повышенному риску развития пневмонии. Этому способствует обстановка современных домов. К такому выводу пришли исследователи из Китая.

В исследовании участвовали 4014 человек. Они детально описали обстановку, в которой проживают их дети. Компьютерная модель оценила, как воздействие среды в доме, свойства здания и образ жизни влияют на риск пневмонии. Анализ показал, что такие факторы как недостаток вентиляции, сырость, воздействие газовых плит, материалы современной мебели и отделочные материалы, с которыми сталкиваются дети в современных городах, делают их уязвимыми для пневмонии.

Пневмония – это острое инфекционное воспаление нижних дыхательных путей с вовлечением легочной ткани.

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