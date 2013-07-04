Кофе не повышает давления?

При пониженном давлении многие из нас первым делом пьют крепкий чай или кофе - ведь эти напитки помогают исправить ситуацию. Но, оказывается, это миф.

Сотрудники парижского Центра профилактических и клинических исследований 10 лет наблюдали за 180 000 человек в возрасте 16-95 лет. Участников исследования разделили на три группы: первые воздерживались от кофе и чая, вторые - выпивали 1-4 чашки в день, третьи - более 4 чашек.

У представителей третьей группы - у тех, кто пил более 4 чашек чая и кофе в день, показатели систолического, диастолического, пульсового давления и частоты сердцебиения оказались ниже, чем у остальных.

Возможно, все дело в флавоноидах, содержащихся в чае. Они расширяют сосуды, за счет чего давление снижается. А вот каким образом снижает давление кофе, ученые не пояснили.