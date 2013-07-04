Литий - препарат для любви к жизни

Количество суицидов можно уменьшить с помощью препаратов лития. Это продемонстрировали результаты исследования, проведенного под руководством доктора Андреа Киприани.

Ученые проанализировали результаты 48 исследований с участием более 6,6 тыс. человек, которых лечили от аффективных расстройств. Известно, что у таких пациентов риск суицида повышен в 10 раз. Анализ показал, что прием лития связан с более эффективным снижением количества случаев умышленного самоповреждения, чем карбамазепин. Кроме того, литий показал преимущество перед антиконвульсантами.

Литий влияет на механизмы, которые стоят за появлением агрессивности и импульсивности, говорят ученые. Однако прием лития сопровождается рядом побочных эффектов, поэтому при его назначении необходимо учитывать возможные преимущества и опасности.

likar.info