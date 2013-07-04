Авокадо - сжигатель жира

Регулярно употребляя авокадо, можно поправить свое здоровье и даже избавиться от лишних килограммов! Американские исследователи проанализировали данные Национального опроса Здоровья и Питания и обнаружили, что употребление в пищу авокадо связано с более высоким уровнем HDL («хорошего» холестерина), снижением риска метаболического синдрома и снижением массы тела, пишут иностранные СМИ.

Метаболический синдром характеризуется набором симптомов, которые повышают риск развития у человека сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения.. Симптомы включают артериальное давление выше 130/85; уровень глюкозы в крови 100 мг/дл и выше, окружность талии 100см и больше у мужчин и 90см или больше у женщин, HDL («хороший» холестерин) уровня менее 40 мг/дл у мужчин и менее 50 мг/дл у женщин и триглицеридов 150 мг/дл или выше.

Человеку с тремя или более из этих симптомов ставится диагноз метаболический синдром.. Для текущего анализа исследователи изучили рацион 17567 взрослых в возрасте от 19 лет и старше. Из них 347 (2 процента) ели авокадо. Их среднесуточное потребление - около половинки среднего плода, которая содержит около 114 калорий. Авокадо богаты мононенасыщенными жирами, которые эт`связанные с более низким риском развития заболеваний сердца. Исследование также показало, что люди, которые регулярно ели авокадо, в целом питались лучше - значительно чаще употребляли фрукты и овощи, полиненасыщенные жиры, клетчатку, витамин Е, магний, калий и витамин К, наряду с более низким потреблением углеводов.