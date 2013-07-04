В России - очередное массовое отравление детей

44 ребенка получили пищевое отравление в детском лагере в Тверской области, 39 из них госпитализированы с диагнозом симптоматический гастроэнтерит, сообщает пресс-центр МВД России. Причина заболевания пока неизвестна.

Групповое отравление детей произошло в оздоровительном лагере "Звездный", расположенном в Калининском районе области. Всего в лагере отдыхают 175 детей в возрасте от 6,5 до 17 лет.

Аналогичный инцидент произошел и на Урале - в детском оздоровительном лагере "Рассветный" в Свердловской области в связи со вспышкой острой кишечной инфекции к медикам обратились более 40 детей. По данным Роспотребнадзора, в лагере отдыхает около 300 детей.

В еще одном уральском оздоровительном лагере "Таватуй" на прошлой неделе также произошло массовое отравление детей - более 90 детей в возрасте от 7 до 15 лет обратились за медицинской помощью с симптомами отравления. Причиной могло стать употребление в пищу плохо вымытых овощей и фруктов, а также некачественной воды, предполагают в Следственном комитете.

В июне этого года в Ростове-на Дону было зафиксировано массовое заболевание детей менингитом. У 30 детей подтвердилось это заболевание. Врачи подозревают, что дети могли заразиться во время утренника, который проходил в детском саду незадолго до вспышки болезни.