Завтрак - средство от избыточного веса

Диетологи заявляют, что самой важной трапезой есть завтрак, который непременно должен быть полноценным. Статистика подтверждает слова специалистов, пишут иностранные СМИ.

Люди, которые взяли себе за привычку правильно завтракать, имеют более сильный иммунитет, более активные и выносливы.

Американские же специалисты установили, что у полноценного завтрака есть еще одно преимущество - он является эффективной профилактикой диабета и накопления избыточного веса. Дело в том, что человек, который не признает завтрак, начинает чувствовать голод примерно в 10-11 часов дня, когда до обеда еще далеко. Чувство голода заставляет человека делать перекус. Нетрудно догадаться, что перекусываем мы отнюдь не полезными продуктами с высоким содержанием жира. Причина нежелания принимать пищу с утра кроется в обильной и позднем ужине. Другими словами, перегружена еще с вечера пищеварительная система не подает сигнал о необходимости питаться. Поэтому все диетологи советуют ужин делать легким и не позднее шести часов вечера.

Регулярный завтрак сокращает риск развития диабета, заболеваний сосудов и сердца, активизирует мозг, дает человеку необходимую течение дня энергию. Правильный завтрак должен состоять из злаковых продуктов, свежих фруктов, молока и кисломолочных продуктов. Пример оптимального завтрака - злаковая каша со свежими фруктами, салат из овощей, ломтик хлеба из муки грубого помола, стакан йогурта или кефира, чашка чая.