В Беларуси с 2014 года начнут лечить стволовыми клетками

В Беларуси создаются международный центр клеточных технологий и клиника по лечению стволовыми клетками.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщил журналистам академик-секретарь Отделения биологических наук НАН Беларуси Игорь Волотовский.

«Организационные процессы для оказания услуг по лечению стволовыми клетками планируется завершить до конца 2013 года», - отметил Волотовский.

По его словам, в Минске предполагается создать структуру, которая будет заниматься производством стволовых клеток и лечением с их помощью различных заболеваний. Научная база проекта будет расположена в Институте биофизики и клеточной инженерии, тогда как госпитализироваться пациенты будут в 9-й городской клинической больнице Минска. Министерство здравоохранения Беларуси проект уже поддержало. В проекте участвует венчурная компания «Центр инновационных технологий ЕврАзЭС».

«Пока будут люди, готовые платить за лечение стволовыми клетками, это направление представляет интерес с коммерческой точки зрения. Основные направления – косметические процедуры, устранение дефектов барабанной перепонки и лечение диабетических трофических язв. Всего с помощью стволовых клеток лечится более 100 заболеваний», - сказал академик.

По словам Волотовского, интерес к лечению стволовыми клетками уже проявляют потенциальные клиенты. «Нам звонят и спрашивают, когда мы начнем оказывать услуги по лечению стволовыми клетками», - отметил Волотовский.