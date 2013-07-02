Мысли о стрессе делают людей больными

Страх перед возможными последствиями стресса может спровоцировать болезни сердца, показало новое исследование, проведенное учеными из Франции.

Исследователи под руководством доктора Германа Наби из Inserm medical research institute in Villejuif, изучили данные о более чем 7 тыс. служащих за 18-летний период. Участников, средний возраст которых 49,5 лет, спрашивали, как, по их мнению, ежедневный стресс отражается на их здоровье. Также учитывались другие факторы образа жизни, которые влияют на здоровье. Оказалось, что у людей, которые больше других переживают о потенциальных последствиях стресса, риск получить сердечный приступ возрастает почти на 50%.

Это первое исследование, которое демонстрирует связь между болезнями сердца и собственным отношениям человека к последствиям стресса. Таким образом, разрушительное воздействие стресса можно уменьшить, если изменить отношение к нему.

likar.info