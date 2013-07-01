В Китае обязывают граждан навещать престарелых родителей

В Китае вступил в силу закон, обязывающий граждан навещать своих престарелых родителей. Нарушители этой нормы могут быть привлечены к суду.

В последнее время в китайской прессе подчеркивается важность родственных связей на фоне продолжающегося старения населения страны, сообщает русская служба Би-Би-Си.

В то же время закон вызвал массу критических комментариев в Интернете. Недовольные граждане указывали на неточности в документе. Например, в нем не уточняется, насколько часто повзрослевшие дети обязаны навещать своих родителей.

По мнению специалистов, растущий процент пожилых людей среди населения во многом является следствием демографической политики "Одна семья - один ребенок", принятой в Китае в 1970-е годы.

bbc.co.uk