Норвежец сбил 17 зрителей автошоу в Польше

Польские правоохранители задержали гражданина Норвегии, находившегося за рулем автомобиля, который 30 июня в Познани сбил 17 зрителей автошоу Gran Turismo Polonia 2013.

Об этом УНИАН сообщили в полиции Велькопольского воеводства, на территории которого произошла авария.

"Мужчина задержан и находится в отделении полиции в ожидании дальнейших процессуальных действий, которые будет проводить прокуратура", - сообщила собеседник агентства и отметила, что мужчине около 40 лет.

Представитель полиции не уточнила, какое наказание может ему грозить, сообщив, что этим делом занимается Окружная прокуратура в Познани.

Собеседник агентства также сообщила, что в больницах остаются пять пострадавших, в том числе двое детей в возрасте 6 и 7 лет. Их состояние тяжелое, но нет угрозы для жизни.

Польские СМИ сообщают, что норвежец за рулем автомобиля Koenigsegg перед столкновением ехал со скоростью 120 км/час, и такую скорость он набрал на первой передаче.

Организаторы Gran Turismo Polonia-2013 заявили, что полностью сотрудничают с полицией по этому делу, и отметили, что это первый инцидент за 9 лет проведения мероприятия. В нынешнем шоу должны участвовать 175 суперкаров, больше всего из которых – «Феррари» (50).

По данным полиции, организаторы соблюдали все определенные законодательством меры безопасности, а задержанный водитель был трезвым.