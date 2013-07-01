Артистка Сirque du Soleil погибла во время представления

Артистка знаменитого циркового шоу Сirque du Soleil Сара Гийяр-Гийо (Sarah Guyard-Guillot) погибла в результате падения в ходе представления в американском городе Лас-Вегас.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Las Vegas Sun, трагедия произошла в ходе представления "Ка" на арене MGM Grand, когда артистка, исполнявшая номер на высоте около 15 м, сорвалась вниз и упала за пределами сцены. Она была незамедлительно доставлена в больницу, но, несмотря на усилия врачей, скончалась, не приходя в сознание.

Данный инцидент стал первым за почти 30 лет существования Сirque du Soleil, когда артист цирка скончался от травм, полученных в ходе выступления.

Гийяр-Гийо работала на сцене цирка более 20 лет, у нее осталось двое маленьких детей. Из-за гибели артистки представления шоу "Ка" приостановлены.