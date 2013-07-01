Абрикос - самый полезный фрукт для детей и женщин

Самый полезный фрукт для детей и женщин в положении есть абрикос. К такому выводу пришли эксперты-диетологи, пишут иностранные СМИ.

Сок абрикоса оказывает благоприятное действие на кроветворные органы. Кроме этого, данный фрукт улучшает процесс обмена веществ и благоприятно влияет на пищеварение. Суточная доза каротина содержится всего в 150 граммах сока абрикоса.

Абрикос очень полезен при анемии. 150 грамм этого фрукта приравнивается к 200 граммов свежей печени. Кроме того, абрикос очень помогает людям, страдающим от онкологических заболеваний. Именно он помогает организму бороться с гиповитаминозом и авитаминозом, а также с интоксикацией организма. Если употреблять абрикос постоянно, то иммунитет значительно повысится.

Диетологи также рекомендуют его как продукт диеты. Фосфор и магний, содержащиеся в этом фрукте, помогают снизить артериальное давление и способствуют стимуляции мозговой деятельности.

Не стоит забывать о вреде косточек. С ними надо быть осторожнее. Они могут вызвать серьезное отравление из-за гликозида амигдалина, что входит в их состав.