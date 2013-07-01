В Аризоне при тушении пожара погибли 19 спасателей

При тушении крупного пожара в американском штате Аризона погибли 19 пожарных, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на телекомпанию Fox.

По данным местной полиции, инцидент произошел около города Прескотт в округе Явапаи. Пожарные, видимо, оказались окружены огнем и не смогли из него вырваться.

Чрезвычайно жаркая погода – в некоторых районах Аризоны до +50 по Цельсию – привела к возникновению пожаров на огромных участках. Синоптики ожидают, что температура в ближайшее время понижаться не будет.