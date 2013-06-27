Вкусом пищи можно манипулировать с помощью посуды

Вкус еды зависит от столовых приборов, которыми человек пользуется во время трапезы. Такой вывод сделали сотрудники Оксфордского университета в результате исследования.

В ходе эксперимента добровольцев просили оценить вкус фруктового йогурта. Всякий раз это был один и тот же продукт, который подавали в разной посуде и с различными приборами. В частности, использовались наборы цветных пластиковых и металлических ложек, ножи, разноцветные стаканы и тарелки. Наиболее вкусным назван йогурт, который люди ели с помощью больших и легких пластиковых ложек белого цвета. Если йогурт просили есть с ножа, то он казался добровольцам более соленым.

Если вкусом пищи легко манипулировать с помощью посуды, то результаты исследования могут быть использованы для повышения эффективности диеты, отмечают авторы исследования. Кстати, проведенный ими эксперимент подтверждает выводы других ученых на эту тему.

likar.info