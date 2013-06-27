Какао "потушит" в организме воспаление

Несколько чашек какао помогут тучным людям сдерживать заболевания, связанные с воспалением. К ним, например, относится диабет, пишет The Times of India. Эксперимент показал: мыши, которых кормили какао и жирной пищей, имели в теле меньше маркеров воспаления.

Грызуны съедали за неделю эквивалент 10 столовых ложек какао-порошка (примерно 4-5 чашек какао). На вес особого влияния оказано не было, чего не скажешь о воспалении и риске жировой болезни печени. Показатели мышей, питавшихся жирными продуктами, но потреблявших какао, можно было сравнить с показателями мышей, которые сидели на диете с низким содержанием жира.

В частности, у них было на 27% ниже уровень инсулина в крови, чем у мышей, не евших какао. Плюс, примерно на 32% уменьшались показатели жиров в печени. Также фиксировалось незначительное снижение темпов набора веса.