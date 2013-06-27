Витамин В омолаживает мозг

Витамин В помогает предотвратить снижение когнитивных способностей и наступление деменции. К такому выводу пришли ученые из Вашингтонского университета, США.

В ходе исследования добровольцы получали смесь, состоящую из 0,8 мг фолиевой кислоты, 20 мг витамина В6, 0,5 мг витамина В12. Исследование продолжалось в течение двух лет. Сканирование мозга добровольцев и результаты их тестов на когнитивные способности показали, что этот состав замедляет сокращение объема мозга.

Ученые объяснили, что витамин В снижает уровень аминокислоты гомоцистеина в плазме. Выяснилось, что высокий уровень кислоты связан с атрофией серого вещества и уменьшением объема головного мозга.

В ходе дальнейших исследований ученым предстоит определить оптимальную дозу витамина В.

likar.info