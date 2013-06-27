В центре Алма-Аты загорелся 8-этажный жилой дом

В центре Алма-Аты в результате ДТП с бензовозом загорелся восьмиэтажный жилой дом, передает РИА «Новости».

Бензин из бензовоза вылился на проезжую часть, разлился вдоль автодороги и загорелся. В результате начавшегося пожара взорвался сам бензовоз и несколько припаркованных вдоль улицы автомашин. После этого огонь перекинулся на восьмиэтажный жилой дом.

В настоящее время место происшествия оцеплено, ведется тушение пожара и эвакуация жителей горящего дома.

Точно известно пока только об одном погибшем в результате крупного пожара и ДТП – им стал водитель бензовоза.

Заместитель мэра города Юрий Ильин сообщил, что сейчас идет поквартирная разведка в загоревшемся доме, предварительно выгорело около 20 квартир.

По его словам, окончательная информация о возможных погибших и пострадавших будет дана после ликвидации пожара.