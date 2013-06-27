Чай из роз - средство для похудения

Диетологи назвали виды чая, употребление которого поможет в борьбе с лишним весом. Одним из лучших борцов с лишними килограммами считается чай с мятой, пишут иностранные СМИ.

Он помогает человеку установить контроль за питанием. При этом пить его можно горячим, так и холодным. При чередовании чая с мятой и зеленого чая, в составе которого содержится галлат эпигаллокатехина, эффект будет еще большим, поскольку последний ускоряет обменные процессы. Зеленый чай поможет сжечь до 70 калорий ежедневно, а также повысит концентрацию антиоксидантов в организме человека. Специалисты рекомендуют пить зеленый чай горячим - при температуре 85 градусов.

Еще одним уничтожителем жира диетологи назвали улун - это полуферментированный чай сочетает в себе свойства нескольких чаев и отличается ярким ароматом и насыщенным вкусом. Улун также снижает холестерин, но специалисты рекомендуют не увлекаться этим напитком. В день можно выпивать не больше двух чашек такого чая.

Диетологи также отмечают, что правильно подобранный чай поможет значительно улучшить здоровье и добиться тех результатов, которые ставит перед собой человек. Например, анисовый чай улучшает пищеварение, поскольку анис помогает при диарее, тошноте и несварении.

Розовый чай, который представляет из себя смесь чая и свежих бутонов роз, имеет терапевтический эффект. Он богат витаминами A, B3, C, D и E, защищает от инфекций и выводит токсины. Кроме того, розовый чай улучшает состояние кожи и рядом с зеленым способствует снижению веса.