Глина впитывает не только болезни, но и информацию о них

ИЗ ГРЯЗИ - В КРАСАВИЦЫ

Таким кратчайшим путем шли женщины Древнего Египта, которые пользовались глиной как косметическим средством. Посетительницам тамошних бань предлагали не только массажи и маски из глины, но и окунали их в ванны с жидкой глиной, настоянной на травах и эфирных маслах.

После такой процедуры женщины сразу превращались в красавиц. Да и Авиценна лечил глиной больные вены на ногах. В его трактатах сохранилась запись: смешать сок лимонов с серой глиной и прикладывать компрессы на ноги.

Кнейп советовал делать компрессы из глины и яблочного уксуса для лечения разного рода воспалительных процессов, снижения температуры тела. А во время Первой мировой войны даже врачи немецких госпиталей использовали глину для лечения ран, которые долго не заживали, и назначали солдатам смесь глины с горчицей для профилактики кишечных заболеваний.

Среди запорожских казаков были целители, которые специализировались на лечении этим загадочным "материалом". Их так и называли - глинюки. Да и сами казаки всегда держали при себе высушенную белую глину как средство скорой помощи.

Но если вы считаете, что в древности глину прикладывали к лицу и ели из-за того, что больше лечиться было ничем, испытайте на опыте современных швейцарских санаториев, где лечат туберкулез. До сих пор там налагают горячую глиняную пасту на грудь больным и отмечают силу старинной методики лечения.

СПОСОБЫ ГЛИНОЛЕЧЕНИЯ

Наши современники все шире применяют глину внутренне, в частности для лечения желудочно-кишечных болезней. До того как начать курс глинолечения, пациенту рекомендуют, по крайней мере, десять дней пить так называемые очистительные чаи, ограничить употребление мяса, белого хлеба, шоколада. Во время глинолечения употребляйте как можно больше моркови, свеклы, калины, пейте больше жидкости (до еды) с целью "вымывания" адсорбируемых глиной шлаков.

Особенно ценится "жирная" белая глина, которая не содержит примесей песка. Раствор глины желательно готовить за несколько часов до употребления. Употреблять лучше или перед сном, или за час до еды. Первый курс лечения - 3 недели, 7 дней перерыв. Потом придерживайтесь следующей схемы: 7 дней - лечение, 7 дней - отдых (пока не почувствуете, что болезнь отступает).

Рецепты приготовления глины:

- 1 ст. л. сырья тщательным образом размешать в 1 стакане качественной чистой воды.

- Смешать глину с небольшим количеством воды, приготовить пасту, слепить из нее маленькие кружочки, высушить их и употреблять до еды, запивая водой. Компрессы и аппликации из глины применяют по-разному. Холодные компрессы вытягивают тепло, горячие - согревают и стимулируют работу внутренних органов. Глина не любит контакта с огнем, поэтому греть ее следует на водяной бане. Разводить ее водой лучше в керамической посуде, не пользуясь металлическими предметами. Хорошо измельчите глину и добавляйте теплую воду, чтобы она на 1 см покрыла глину. Оставьте на час, потом хорошо вымешайте, как тесто, и наложите на холстину слоем от 2,5 до 5 см. Компресс можно использовать один раз. Ведь глина впитывает не только токсины, но и информацию о болезни.

ГЛИНА БЫВАЕТ РАЗНОЙ

Как засвидетельствовали научные исследования, глина содержит такие микроэлементы, как кремний (от 31 до 41 %), алюминий (40-48 %), титан (0,47-1,89 %), железо (0,11-0,78 %), кальций (0,05-0,13 %), магний (до 0,05 %), натрий и калий (0,25-0,85 %). Доказано, что глина, которая содержит комплекс микроэлементов, может действовать эффективнее тех же минералов, взятых отдельно.

Глина имеет низкий уровень радиоактивности и поэтому подходит для лечения тех, кто получил значительную дозу облучения. Глина прекрасно очищает воду - она "связывает" токсичные вещества, бактерии и даже нейтрализует хлор. Короче, глина - настоящее чудо, которое подарила нам природа, и стоит научиться пользоваться ею для оздоровления.

Глина, в зависимости от места залегания (глубокого или поверхностного), бывает белой, красной, бурой, желтой, зеленой и даже почти черной. От местонахождения глины зависит ее насыщенность микроэлементами, следовательно, и влияние на организм. Белую глину можно употреблять внутрь, а зеленую применяют лишь внешне.

Однако в любом случае следует брать свежую глину, которая глубже в почве, она меньше или совсем не впитала отходы промышленной деятельности человека. Ведь глина - уникальный сорбент. В этом ее основное свойство и преимущество над сорбентами химического происхождения. Синтетические средства "выметают" все бактерии: как патогенные, так и жизненно необходимые организму. Глина пагубно влияет только на патогенную флору. К тому же она содержит вещества, которые способствуют обновлению клеток и убыстряют органические процессы в организме.

ГЛИНА ВЫЛЕЧИТ БОЛЕЗНИ

- Если Вы обожглись, немедленно смешайте глину с соком алоэ и сразу наложите смесь на ожог. Вторую порцию смеси положите в морозильную камеру, спустя некоторое время измените компресс, и так делайте до тех пор, пока боль не утихнет.

- При экземах, аллергической сыпи, нейродерматите, псориазе в компрессы из глины добавляют пшеничные высевки и измельченные семена льна. Компресс держат, по меньшей мере, 1 час или всю ночь.

- Если у вас болит голова, воспаление носовых пазух или среднего уха, сделайте теплые аппликации из глины на участок шеи на 30 мин. Можно добавить сок и цедру лимона.

- В случае мастопатии советую каждый вечер употреблять 4 г магнезии, растворенной в 30 мл воды, и прикладывать к молочной железе глиняные компрессы: 40 г глины залить теплой водой или уриной, размешать до консистенции густой сметаны, приложить к месту затвердения, держать 40-60 мин., потом смыть. Процедуру проводить дважды в сутки.

- В случае хронической венозной недостаточности полезные ванночки из отвара ивы (0,5 кг ветвей ивы варить 30 мин. в 5 л воды, немного охладить, процедить, добавить глины и держать ноги в ванночке 20-30 мин.). После этого слегка втереть в ноги чесноковое масло: 0,5 кг чеснока, 500 мл кукурузного масла, хранить не процеживая.

- Кашель "выгоняют" глиной, смешанной с сухой горчицей и разведенной в горячей воде. Теплым раствором смазывают грудь больного и мышцы. Дать больному чай с липой или малиной.

- 500 г маслинового масла, 50 г смолы сосны, 50 г ромашки, 20 г розмарина, 10 г календулы. Смесь держать 10 мин. на водяной бане, процедить. Понадобится для растираний после ванн с глиной, которые рекомендовано принимать больным ревматизмом, кожными болезнями, в случае переутомления, нервных болезней, а также для омоложения кожи.

Cветлана Сивоконь