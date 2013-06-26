В мире появилась новая болезнь - "цифровое слабоумие"

В Южной Корее медики фиксируют резкий скачок развития новой болезни под названием "цифровое слабоумие". Этот термин означает снижение когнитивных способностей человека, которое обычно отмечается у людей, переживших серьезные черепно-мозговые травмы или психические заболевания, передает NEWSru.com.

В группе риска - молодые люди, которые не могут обходиться без разного рода электронных устройств, без них чувствуют себя беспомощными и полагаются исключительно на память, встроенную в гаджеты, а не на свою собственную.

Южная Корея по праву является одной из самых "захваченных" электронными устройствами страной. К концу 2013 года в стране 79,5% пользователей услугами мобильной связи будут иметь смартфоны. Это самый высокий процент в мире. Поэтому проблема интернет-зависимости среди населения здесь особенно актуальна.

Молодые люди, полагающиеся только на электронные девайсы, более активно развивают левое полушарие мозга, правое же остается в этом случае недоразвитым. А ведь именно правое полушарие отвечает за концентрацию и память. Такая задержка его развития в 15% случаев приводит к раннему развитию слабоумия.

При этом дети рискуют гораздо больше взрослых, так как их мозг все еще развивается. Ситуация в этой области постоянно ухудшается, растет процент детей и подростков в возрасте от 10 до 19 лет, которые используют свои смартфоны более 7 часов в день. В Южной Корее уже массово открываются курсы по борьбе с зависимостью от смартфонов. Судя по обнародованным данным, в стране больше двух миллионов человек, то есть каждый десятый житель, не могут существовать без мобильного устройства.

Только по официальным данным, 160 тысяч южнокорейских детей в возрасте от 5 до 9 лет страдают от глубокой зависимости к интернету, смартфонам, компьютерам. Такие дети вполне адекватны, когда их чувства обращены к монитору, но абсолютно выпадают из реальности стоит только отобрать у них эти устройства.

Но подобная зависимость, конечно, характерна не только для стран Азии, но и вообще для всего мира в целом. Исследователи из университета штата Кентукки в США составили список симптомов, которые характерны для интернет-зависимости у людей. По их данным, до 38% всего населения США страдает компьютерной зависимостью. Во многих азиатских и европейских странах уже разрабатываются методы лечения такой зависимости.

Признаком формирования подобной зависимости могут быть резкие перепады настроения, неподавляемый интерес к интернету и цифровым медиатехнологиям, неспособность контролировать время, которое проводится за компьютером либо же в сети, необходимость в увеличении времени либо же в новой игре, чтоб достичь желаемого настроения, снижение социальной активности, производительности, а также качества труда.

Ранее сообщалось, что интернет-зависимость провоцирует депрессию и абстинентный синдром - выяснили авторы исследования, опубликованного в PlOS One. Исследовав 60 взрослых людей, регулярно пользующихся интернетом, исследователи обнаружили среди них значительные расстройства настроения, и даже состояние похожее на синдром "ломки" (абстинентный синдром) у наркоманов.

Злоупотребление виртуальным общением способно спровоцировать, помимо изменения ассоциативных связей в мозге, "кризис идентичности" и развод в семье. Эйфория от "троллинга" в интернете сравнима с алкогольным опьянением.

Чем больше времени человек проводит в интернете, тем более несчастным он себя ощущает, и тем вероятнее у него возникновение депрессии.