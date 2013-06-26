В Беларуси локализовали очаг африканской чумы свиней

Очаг африканской чумы свиней (АЧС) в Ивьевском районе Гродненской области локализован.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом заявил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц.

«21 июня на территории деревни Чапунь данного района зарегистрирована вспышка АЧС. О сложившейся ситуации в Беларуси были сразу проинформированы Российская Федерация, Международное эпизоотическое бюро. Тут же были приняты меры по локализации данного очага. Был объявлен карантин, проведены ограничительные карантинные мероприятия. На сегодня можно сказать, что очаг локализован», - подчеркнул Заяц.

При этом работы по недопущению распространения заболевания продолжаются в других районах Беларуси – так называемой первой угрожающей зоне.

«Сюда вошли Кореличский, Новогрудский, Столбцовский, Воложинский районы. Для предотвращения распространения АЧС здесь изымается свиное поголовье. Оно подлежит утилизации», - сказал министр.

Заяц отметил, что Беларусь впервые столкнулась с проблемой африканской чумы свиней, поэтому справиться с ней помогает в том числе опыт, накопленный в сопредельных государствах, Европе. Создан республиканский штаб во главе с вице-премьер-министром Беларуси Михаилом Русым, который оперативно реагирует на ситуацию и принимает необходимые решения по устранению проблемы.

Также, по словам министра, внутри страны налажен контроль за производством комбикормов, за ввозимыми комбикормами.

Как сообщал УНИАН, Украина запретила ввоз свинины из Беларуси из-за обнаружения на территории этой страны чумы свиней.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте здоровых и больных животных, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении животных). Вакцины нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Животные с подозрительным заболеванием уничтожаются. Для человека АЧС безопасна.