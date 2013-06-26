Как избежать рака кишечника

Обилие курицы и рыбы в рационе подростка - позитивный момент, ведь данные продукты снижают риск рака толстой кишки, рассказывает The Economic Times. Исследование примерно 20000 женщин, которые часто ели в подростковом возрасте данные продукты, показало: они реже имели колоректальные аденомы, склонные перерождаться в злокачественные опухоли.

Есть данные о том, что черное мясо и обработанные мясные продукты вызывает рак. Соответственно, если заменить его одной порцией рыбы или курицы в день, удастся снизить риск аденом примерно на 40%. Рак кишечника напрямую зависит от рациона человека. Притом, опасные изменения начинают обычно происходить еще в молодости. К среднему же возрасту они накапливаются, выливаясь в реальные проблемы.

Так, женщины 34-51 года, участвовавшие в исследовании, были опрошены относительно их питания в старшей школы. За женщинами наблюдали в течение 10 лет. В итоге у 1494 женщин диагностировали аденомы. Из них в 305 случаях речь шла о развитых формах новообразований. Притом, проблемы реже выявлялись именно у женщин, потреблявших больше рыбы и курицы вместо черного мяса.