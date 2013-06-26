Косметический тальк опасен для здоровья женщин

Тальк, как косметический продукт, был изобретен очень давно. Но до сих пор многие женщины используют его в качестве средства борьбы с опрелостями и для поддержания свежести в течение дня. Однако они не знают, что тальк повышает риск развития рака яичников почти на четверть, пишет Zee News.

По словам ученых, частицы талька при попадании в область гениталий способны перемещаться и проникать внутрь женского тела. Там они вызывают воспаление, ведущее к образованию и размножению раковых клеток.

Ранее некоторые специалисты говорили о связи талька и опухолей. В частности, речь шла об опухолях яичников и матки. Но они не были признаны достоверными. На этот раз, сотрудники Женского госпиталя Бригама проанализировали данные восьми исследований, пытаясь получить объективный результат.

В расчет брали информацию 8525 женщин, у которых диагностировали рак яичников. Также была контрольная группа из 9800 здоровых женщин. Ученых интересовало, пользовались ли они тальком. Оказалось, регулярное нанесение талька после душа повышало риск рака яичников на 24%. Опасность также заключалась в том, что симптомы рака появляются на довольно поздней стадии развития заболевания.