"Гормон объятий" помогает легче пережить тяжелые времена

Если поделиться своими проблемами с другим человеком, то уровень стресса реально снизится за счет выработки гормона окситоцина, связанного с доверием и чувством радости, передает The Daily Mail со ссылкой на работу Университета Конкордия.

Гормон усиливает у человека веру в других, несмотря на то, что он был отвергнут обществом. То есть в трудную минуту люди не убегают и не становятся в оппозицию, а обращаются за помощью. Это однозначно усиливает социальные связи. У человека в состоянии дистресса повышается уровень окситоцина. Это говорит о его готовности "сотрудничать".

Данная закономерность подтвердилась в ходе эксперимента. Группе из 100 добровольцев давали спрей с окситоцином, а потом ставили их в трудную ситуацию (в ходе разговора с другими людьми участников перебивали, с ними не соглашались или просто игнорировали).

Используя вопросники, ученые выявили тех, кого такое "общение" выбило из колеи. Но, если человек вдыхал спрей с гормоном, он продолжал верить людям, чего не скажешь о контрольной группе. Примечательно: если же человека не затрагивала ситуация эмоционально, то окситоцин не помогал.

Кстати, реакция на окситоцин сильно разнилась из-за индивидуальных особенностей тела и контекста. Поэтому, чтобы использовать гормон в клинических целях, еще предстоит исследовать механизм его работы. В ближайшее время специалисты протестируют гормон на людях, находящихся в группе риска развития депрессии.