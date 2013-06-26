Кофе уменьшает аппетит не хуже специальных лекарств

Квинслендские специалисты считают, что употребление кофе может быть эффективным методом снижения веса, пишет Sky News. В первую очередь, данный аспект связывается со способностью кофе подавлять аппетит.

Результаты первичных испытаний могут обрадовать любителей кофе. Напиток действительно работает, снижая вес. Исследование проводилось следующим образом: на завтрак добровольцам давали обычный кофе, кофе без кофеина или таблетку с кофеином. Вплоть до обеда ученые внимательно следили за аппетитом участников эксперимента.

Когда люди выпивали кофе с кофеином, то голод заглушался. А вот таблетка или кофе без кофеина не работали, констатирует Мэтт Шуберт из Университета Гриффит. Следовательно, раз аппетит снижался, то падали и объемы потребляемой пищи. Исследование продолжается.

Можно сказать одно: кофе признан суперпродуктом. Он снижает риск диабета, инсультов, некоторых типов рака, психических заболеваний и общую смертность. Несмотря на обилие научных работ, ученые до сих пор не знают, что именно обуславливает эффективность кофе.