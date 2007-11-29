Состоится пресс-конференция ООН на тему: “Всемирный день борьбы со СПИДом: 20 лет эпидемии ВИЧ и СПИДа в Украине”. Во время пресс-конференции Специальный посланник Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по вопросам ВИЧ/СПИДа в Восточной Европе и помощник Генерального секретаря ООН профессор Ларс Каллингс представит новые данные по эпидемии СПИДа в 2007 г. и расскажет об особом внимании, которое ООН уделяет эпидемии СПИД в Украине (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: 278-02-68, (095) 331-50-55, e-mail: larina@unian.net.